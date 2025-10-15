Continental Aktie News: Continental reagiert am Mittwochvormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 54,72 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 54,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 54,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,52 EUR. Zuletzt wechselten 15.809 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Mit Abgaben von 24,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,63 EUR an.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

