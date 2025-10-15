Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 53,68 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 53,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 53,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 173.203 Stück.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,46 EUR am 06.11.2024. Mit Abgaben von 22,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,63 EUR aus.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

