Auf Kurs

HELLA-Aktie: Umsatz auf Vorjahresniveau dank Radarsensoren

17.10.25 07:26 Uhr
HELLA-Aktie: Hohe Nachfrage nach Radarsensoren stabilisiert Umsätze | finanzen.net

HELLA hat den Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Forvia
10,58 EUR -0,09 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HELLA GmbH & Co. KGaA
81,00 EUR -3,00 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der berichtete Umsatz lag mit 5,9 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres, wie der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Autozulieferer in Lippstadt mitteilte.



Während der Elektronikbereich vor allem wegen der hohen Nachfrage nach Radarsensoren in allen Regionen wuchs (plus 5,6 Prozent), gingen die Einnahmen in den beiden übrigen Sparten Licht (minus 8,5 Prozent) und Ersatzteile (minus 4,2 Prozent) zurück.

"Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen", sagte CEO Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung.

Die vollständigen Zahlen wird HELLA am 7. November vorlegen.

DOW JONES





