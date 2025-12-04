Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP steigt 2026 und 2027 um 1-1/2 Prozent

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland verstärken wird. Laut einer aktuellen Prognose rechnet das HWWI damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 um 0,2 Prozent steigen wird und 2026 beziehungsweise 2027 um 1-1/2 Prozent. Die Konjunkturforscher begründen ihre Prognose mit einer "erhöhten Konjunkturdynamik im Gefolge der Fiskalprogramme und Fördermaßnahmen sowie einer höheren Zahl von Arbeitstagen in beiden Jahren.

Fed-Chairman Hasset könnte Zins unter neutrales Niveau senken

Sollte US-Präsident Donald Trump seinen ehemaligen Berater Kevin Hasset zum Fed-Chairman ernennen, dürfte dieser nach Einschätzung eines Analysten der Rabobank ab seinem Amtsantritt im Juni versuchen, den Leitzins bis Ende 2026 auf ein neutrales Niveau oder sogar darunter zu senken. Dabei wird die Inflation laut Rabobank-Prognose auf dem für 2025 erwarteten Niveau von 2,9 Prozent bleiben, also deutlich oberhalb des Fed-Zielwerts von 2 Prozent.

EU plant Abbau von Hürden für einheitlichen Finanzmarkt

Die EU hat einen Plan vorgelegt, um nationale Barrieren abzubauen, die einem einheitlichen Markt für Finanzdienstleistungen im Wege stehen. Die Union sieht darin einen entscheidenden Schritt zur Wiederbelebung der schwächelnden Wirtschaft in der EU. Die EU-Kommission erklärte, dass das Maßnahmenpaket Barrieren im Handel und in der Vermögensverwaltung beseitigen werde. Zudem ziele das Paket darauf ab, regulatorische Hürden für die Distributed-Ledger-Technologie abzubauen. Dabei handelt es sich um digitale Systeme zur Aufzeichnung von Transaktionen und Informationen über ein Netzwerk von Teilnehmern.

De-facto-Beschlagnahme russischer Vermögenswerte

Der von der EU-Kommission gemachte Vorschlag läuft nach Aussagen von Rabobank-Analysten nach wie vor auf eine De-facto-Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte hinaus. "Er enthält zusätzliche zugesagte Schutzmaßnahmen für Belgien gegen Vergeltungsmaßnahmen Moskaus und sieht eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit nach Artikel 122 vor. Dieser Artikel erlaubt 'außergewöhnliche Maßnahmen' für den Fall, dass die europäische Wirtschaft in Gefahr ist, um Vetos von Ungarn oder der Slowakei zu umgehen", schreiben sie in einem Kommentar.

Putin will Partnerschaft mit Indien stärken

Der russische Präsident Wladimir Putin steht vor einem wichtigen Besuch in Indien. Er will damit eine Partnerschaft schützen, die für Moskau eine entscheidende wirtschaftliche und diplomatische Lebensader ist, aber den Zorn der US-Regierung von Präsident Donald Trump auf sich gezogen hat. Putin wird am Donnerstagabend in Neu-Delhi zu einem zweitägigen Gipfeltreffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass der russische Präsident dabei günstiges Öl und modernste russische Waffen anbieten wird, um die langjährige Beziehung zwischen den beiden Mächten zu festigen.

Japans 30-jährige Anleihen bei Rekordrenditen stark gefragt

Die 30-jährige japanische Staatsanleihe hat sich am Donnerstag in einem starken Spannungsfeld befunden: Auf der einen Seite standen anhaltende Sorgen über die Haushaltsdisziplin, während auf der anderen Seite starke Auktionsergebnisse eine solide Nachfrage nach den Schuldtiteln des Landes zeigten. Die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe kletterte im Vormittagshandel auf ein neues Rekordhoch von 3,445 Prozent und markierte damit den vierten Handelstag in Folge einen Rekordwert. Später am Tag trug diese hohe Rendite dazu bei, bei der Auktion des Finanzministeriums eine solide Nachfrage der Anleger nach den Anleihen zu erzielen.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone /Einzelhandelsumsatz Okt unverändert gg Vm, +1,5% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Sep rev +0,1% gg Vm, +1,2% gg Vj

Brasilien BIP 3Q +1,8% gg Vorjahr

Brasilien BIP 3Q +0,1% gg Vorquartal

