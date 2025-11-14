WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella ( HELLA GmbHCo ) bekommt einen neuen Chef. Der Gesellschafterausschuss habe beschlossen, Bernard Schäferbarthold zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung durch Peter Laier zu ersetzen, teilte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia am Freitag überraschend mit. Laier ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Autozulieferers ZF Group. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt./mis/jha/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Forvia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Forvia

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung