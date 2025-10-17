Hella stemmt sich gegen schwieriges Marktumfeld - Stabiler Neunmonats-Umsatz

DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.513 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
17.10.25 07:37 Uhr
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) kämpft mit einem anhaltend schwierigen Umfeld. Nach einem Rückgang im ersten Halbjahr konnte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia ihren Umsatz nach neun Monaten aber immerhin mit 5,9 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau stabilisieren. Währungsbereinigt wurde gar ein kleines Plus von 0,4 Prozent erzielt. "Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Hella-Chef Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung vom Freitag. Das Geschäft erweise sich als "unverändert robust", ergänzte er.

Hella profitierte im Berichtszeitraum den Angaben zufolge in seinem Elektronikgeschäft von einem hohen Bedarf an Radarsensoren. In Europa und China sei zudem die Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen gestiegen. In seinem Geschäft mit Scheinwerfern musste Hella hingegen deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen, dort machte sich die allgemeine Marktschwäche im Zuge der weltweit rückläufigen Fahrzeugproduktion bemerkbar. Leichten Auftrieb spürten die Lippstädter dagegen zuletzt im dritten Quartal im Nutzfahrzeuggeschäft. Seine vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 7. November präsentieren./tav/jha/

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
27.06.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
03.04.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyWarburg Research
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
27.06.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
03.04.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.08.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
20.04.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
16.04.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley
05.03.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
17.02.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELLA GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen