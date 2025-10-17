Hella stemmt sich gegen schwieriges Marktumfeld - Stabiler Neunmonats-Umsatz
Werte in diesem Artikel
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) kämpft mit einem anhaltend schwierigen Umfeld. Nach einem Rückgang im ersten Halbjahr konnte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia ihren Umsatz nach neun Monaten aber immerhin mit 5,9 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau stabilisieren. Währungsbereinigt wurde gar ein kleines Plus von 0,4 Prozent erzielt. "Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Hella-Chef Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung vom Freitag. Das Geschäft erweise sich als "unverändert robust", ergänzte er.
Hella profitierte im Berichtszeitraum den Angaben zufolge in seinem Elektronikgeschäft von einem hohen Bedarf an Radarsensoren. In Europa und China sei zudem die Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen gestiegen. In seinem Geschäft mit Scheinwerfern musste Hella hingegen deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen, dort machte sich die allgemeine Marktschwäche im Zuge der weltweit rückläufigen Fahrzeugproduktion bemerkbar. Leichten Auftrieb spürten die Lippstädter dagegen zuletzt im dritten Quartal im Nutzfahrzeuggeschäft. Seine vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 7. November präsentieren./tav/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Forvia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Forvia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.02.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2021
|HELLA GmbHCo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2021
|HELLA GmbHCo Buy
|Warburg Research
|28.07.2021
|HELLA GmbHCo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2021
|HELLA GmbHCo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2021
|HELLA GmbHCo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.02.2025
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.08.2021
|HELLA GmbHCo Reduce
|Kepler Cheuvreux
|20.04.2021
|HELLA GmbHCo Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.04.2021
|HELLA GmbHCo Underweight
|Morgan Stanley
|05.03.2021
|HELLA GmbHCo Reduce
|Kepler Cheuvreux
|17.02.2021
|HELLA GmbHCo Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELLA GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen