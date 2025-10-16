GNW-News: Saudi-Arabiens Cultural Development Fund stärkt Investitionsumfeld mit über 3 Milliarden SAR an neuen Geldern und Finanzierungslösungen für das Wac...
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Cultural Development
Fund (CDF), Saudi-Arabiens wichtigster finanzieller Förderer des Kultursektors,
hat eine Reihe neuer Geldmittel und Finanzprodukte im Wert von über 3 Milliarden
SAR (933 Millionen USD) angekündigt. Mit diesen Maßnahmen soll die Mission des
Fonds, private Investitionen zu erschließen und eine nachhaltige
Kulturwirtschaft aufzubauen, unterstützt werden. Der CDF setzt sich damit
weiterhin für die Bereicherung der kulturellen Kulturlandschaft Saudi-Arabiens
und die Schaffung wirtschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten ein, um die
Kulturszene des Königreichs zu fördern und die Wertschätzung der nationalen
Kultur sowohl lokal als auch global zu vertiefen.
Majed Abdulmohsen Alhugail, CEO des Cultural Development Fund, kommentierte die
neuen Mittel wie folgt:
?Als Kompetenzzentrum und finanzieller Förderer des Kultursektors engagiert sich
der Cultural Development Fund für eine stärkere Integration des gesamten
kulturellen Ökosystems und den Ausbau strategischer Partnerschaften mit der
Privatwirtschaft, um die Nachhaltigkeit und das langfristige Wachstum des
Sektors voranzutreiben. Die kürzlich während der Kulturinvestitionskonferenz
unterzeichneten Vereinbarungen spiegeln unser Engagement für die Förderung
öffentlich-privater Partnerschaften durch Risikoteilungsmechanismen und
Kofinanzierungsmodelle wider, die neue Kapitalströme in die Kulturwirtschaft
lenken. Mit diesen Verpflichtungen wird ein entscheidender Schritt zum Aufbau
eines florierenden Kultursektors getan, der global wettbewerbsfähig ist,
Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und zur nachhaltigen
Entwicklung beiträgt. Diese Bemühungen orientieren sich an der Nationalen
Kulturstrategie und der Vision 2030, deren Ziel es ist, den Beitrag des
Kultursektors zum BIP auf 3 % zu steigern, den Anteil des Privatsektors auf 65 %
zu erhöhen und die Wirtschaft des Königreichs zu diversifizieren."
Die Ankündigungen des CDF betreffen sowohl Investitions- als auch
Finanzierungslösungen, darunter Vereinbarungen zur Einrichtung von drei neuen
Investmentfonds. Bei zwei dieser Fonds fungiert der CDF als Ankerinvestor. Bei
dem ersten Fonds handelt es sich um einen Film-Investmentfonds mit einem Volumen
von 375 Millionen SAR (100 Millionen USD), bei dem der CDF in Partnerschaft mit
BSF Capital als Ankerinvestor auftritt. Der zweite ist ein Mode-Investmentfonds
mit einem Volumen von 300 Millionen SAR (80 Millionen USD), bei dem der CDF
ebenfalls als Ankerinvestor in Partnerschaft mit Merak Capital auftritt. Der
dritte Fonds mit einem Wert von 850 Millionen SAR (227 Millionen USD) wird von
der Cultural Assets Group aufgelegt und mit 200 Millionen SAR (53 Millionen USD)
vom CDF im Rahmen seiner Rolle zur Förderung des Kultursektors finanziert.
Der Fonds der Cultural Assets Group wird Investitionen in den Bereichen Bildende
Kunst, Mode, digitale Inhalte, Erlebnisdesign und neue Technologien tätigen.
Dieser Fonds bündelt öffentliches und privates Kapital, um geistiges Eigentum zu
lokalisieren, internationale Unternehmen anzuziehen und das langfristige
Wachstum der Kulturwirtschaft zu sichern.
Der neue, von BSF Capital verwaltete Film-Investmentfonds investiert in
hochwertige Filmprojekte und Studioeinrichtungen in Saudi-Arabien und darüber
hinaus. Dazu gehören auch Filmproduktion und -vertrieb. In Zusammenarbeit mit
einem der weltweit führenden Filmproduktionsunternehmen soll die Infrastruktur
der saudischen Filmindustrie ausgebaut und ihre globale Reichweite erweitert
werden.
Der von Merak Capital verwaltete Fashion Investment Fund ist der erste auf Mode
fokussierte Investmentfonds des Königreichs. Der Fonds dient der Unterstützung
lokaler und regionaler Modeunternehmen und Lieferketten mit dem Ziel, saudische
Marken mit internationalem Expansionspotenzial zu fördern und gleichzeitig die
Nachhaltigkeit des Sektors zu verbessern.
Was die Finanzierung angeht, hat der CDF in Zusammenarbeit mit fünf führenden
Finanzinstituten das Co-Lending-Produkt eingeführt - das erste seiner Art im
Kultursektor. Gleichzeitig hat der CDF fünf neue Finanzierungsprodukte unter dem
Begriff?Cultural Finance" (Kulturfinanzierung) eingeführt. Dabei handelt es
sich um Forderungsfinanzierung, revolvierende Kredite, Überbrückungskredite,
mittel- und langfristige Kredite sowie Mikrokredite. Der Fonds hat außerdem
Kooperationsvereinbarungen mit drei lokalen Banken getroffen, um die Reichweite
von?Cultural Finance" des CDF zu vergrößern. Mit diesen Ankündigungen zielt der
CDF darauf ab, kulturellen KKMU flexible, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Finanzierungsoptionen anzubieten und ihnen so Wachstum und Expansion entlang der
gesamten kulturellen Wertschöpfungskette zu ermöglichen.
Abgesehen von Investmentfonds und Finanzierungsprodukten gab der CDF die
Veröffentlichung seines ersten Investitionsberichts?Saudi Arabia Cultural
Market Outlook 2025: Vision, Impact, and Opportunities" (Ausblick für den
saudischen Kulturmarkt 2025: Vision, Auswirkungen und Chancen) bekannt, der
einen Überblick über die saudische Kulturwirtschaft gibt und 36
vielversprechende, investitionsreife Projekte vorstellt, die vom
Investitionsministerium, Invest in Saudi und dem CDF vorgestellt wurden. Der
Fonds hat zudem eine digitale Investitionsplattform gestartet, die es lokalen
und ausländischen Unternehmern ermöglicht, Chancen in der saudischen
Kulturwirtschaft zu erkunden.
Diese Ankündigungen wurden durch strategische Partnerschaften mit dem
öffentlichen und privaten Sektor bekräftigt. Um das Wachstum des Kultursektors
zu fördern, unterzeichnete der CDF Absichtserklärungen mit dem
Kulturministerium, dem Investitionsministerium, Sparklabs und Asyad Holdings.
Darüber hinaus wurden Kooperationsvereinbarungen mit der Königlichen Kommission
für AlUla, der MBC Group, Rotana Studios und der Saudi Coffee Company
unterzeichnet, um das nachhaltige Wachstum des Sektors voranzutreiben und seine
wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu stärken.
