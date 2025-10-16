Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 223,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 223,90 EUR nach. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 223,50 EUR. Bei 225,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.509 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 31,44 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,99 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 268,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

