Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag im Minus

15.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Aktien
Deutsche Börse AG
226,00 EUR -4,00 EUR -1,74%
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 227,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.995 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,42 Prozent. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,41 Prozent.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 268,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

