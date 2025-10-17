Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 221,60 EUR.

Mit einem Wert von 221,60 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 222,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.577 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 32,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,04 Prozent.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 268,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie