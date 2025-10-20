Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 222,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 222,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 222,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 222,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.669 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 24,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 268,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie