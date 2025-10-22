Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Börse

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 224,50 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 224,50 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,90 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 225,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.953 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 31,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 206,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 8,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 268,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,03 EUR je Aktie.

