Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 228,80 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 228,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.004 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,63 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 268,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,03 EUR fest.

