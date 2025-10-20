Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 42,03 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Zwar habe der Börsenbetreiber mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, doch die Jahresziele seien lediglich bestätigt worden, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Quartals und der schwachen Aktienkursentwicklung im selbigen rechne er mit einer negativen Kursreaktion am Dienstag. Dafür verwies er auf das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Geschäftsfeld Investment Management Solutions (IMS)./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
244,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
227,30 €
|Abst. Kursziel*:
7,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
228,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|21:46
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|21:46
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:46
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research