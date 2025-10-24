ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
