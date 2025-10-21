Sanofi Aktie
Marktkap. 105,52 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmahersteller habe mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Vosser am Freitag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Den Ausblick auf 2025 hätten die Franzosen bekräftigt. Erste Hinweise auf 2026 wiesen zudem auf ein profitables Wachstum hin./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,04 €
|Abst. Kursziel*:
20,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
87,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,22%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:06
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
