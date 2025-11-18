DAX 23.204 +0,1%ESt50 5.552 +0,3%MSCI World 4.261 +0,1%Top 10 Crypto 12,28 -4,1%Nas 22.551 +0,5%Bitcoin 77.520 -3,3%Euro 1,1539 -0,4%Öl 63,40 -2,2%Gold 4.075 +0,2%
Sanofi Aktie

Marktkap. 109,38 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,07 €		 Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,29%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

30.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Sanofi Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Sanofi-Investition EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Sanofi-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
TraderFox Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis.
dpa-afx ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
Zacks The Zacks Analyst Blog Accenture, Sanofi and Dell
Zacks Top Research Reports for Accenture, Sanofi & Dell Technologies
Zacks Sanofi Q3 Earnings Beat, Dupixent Drives Growth as Vaccines Decline
Benzinga Sanofi Drug Shows Superior Efficacy In Genetic Disease Compared To Current Standard Therapy
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
