Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,65 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,65 EUR nach oben. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,81 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.862 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 37,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 19,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,136 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,14 EUR an.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,697 EUR je Aktie belaufen.

