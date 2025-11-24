Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagnachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:50 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,65 EUR nach oben. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,81 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.862 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 37,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 19,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,136 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,14 EUR an.
Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,697 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen