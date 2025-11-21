DAX23.129 -0,6%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagmittag auf grünem Terrain

21.11.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,24 EUR.

Die Stellantis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,24 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 8,35 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.217 Stellantis-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 66,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,92 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,138 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,708 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

