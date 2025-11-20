Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Donnerstagmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 8,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 1,3 Prozent auf 8,31 EUR. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 8,26 EUR ein. Bei 8,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.840 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 13,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 65,48 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,61 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,708 EUR in den Büchern stehen haben wird.

