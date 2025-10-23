DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Stellantis Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,29 €		 Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,91%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

12:21 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Handelskrieg Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Vormittag fester
Dow Jones Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos für GM und Stellantis
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagnachmittag ab
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit negativen Vorzeichen
Benzinga Fire At Key Ford Supplier Also Affects Rival Stellantis As Automaker Shuts Down Warren Plant Over Parts Shortage: Report
Zacks Stellantis (STLA) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
PR Newswire Team No. 129 Takes the Crown Again: Jeep® Brand and Veteran Duo Win Fourth Rebelle Rally in Five Years
Business Times Stellantis, China’s Pony AI to test robotaxis in Europe
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: Stellantis, Papa John&#39;s, Oklo — And Trade Tensions Shake Chip Stocks
Benzinga Stellantis Teams Up With Pony AI To Bring Self-Driving Electric Vans To Europe
Benzinga &#39;No One Wants Cash Right Now&#39; As Confidence In Fiat Currencies Collapses: Institutional Cash Allocation Drops To Lowest In 12 Years
Zacks Stellantis (STLA) Gains As Market Dips: What You Should Know
