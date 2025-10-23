Stellantis Aktie
Marktkap. 26,87 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,29 €
|Abst. Kursziel*:
-13,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,91%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|12:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
