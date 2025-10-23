Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

