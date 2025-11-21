Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis fällt am Freitagvormittag
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 8,15 EUR.
Die Stellantis-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 8,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,08 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.677 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,92 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.
Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,708 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
