Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Montagmittag fester
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 8,66 EUR zu.
Um 11:44 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 8,66 EUR zu. Bei 8,81 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.686 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 37,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,14 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,136 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,14 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,697 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
