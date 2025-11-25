Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 8,75 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,71 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 28.919 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,11 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,139 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,14 EUR.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.

