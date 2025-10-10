Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 9,32 EUR.

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 9,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 9,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 77.634 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 32,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Mit Abgaben von 22,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,169 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,88 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,818 EUR fest.

