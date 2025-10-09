Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger schicken Stellantis am Donnerstagmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 9,47 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 9,47 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 9,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.300 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 30,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,169 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,88 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,818 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

