Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis verzeichnet am Mittag Verluste

So bewegt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 9,35 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 9,35 EUR. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 9,28 EUR. Bei 9,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 59.504 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 47,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,31 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,169 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,88 EUR für die Stellantis-Aktie.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,818 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

