Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus

LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursgewinne.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,42 Prozent stärker bei 24.483,50 Punkten.

Bei 24.365,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.502,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2025, den Wert von 23.804,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, stand der LUS-DAX bei 24.237,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19.099,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,64 Prozent zu. Bei 24.645,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,96 Prozent auf 108,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1.935,00 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 191,45 EUR), Zalando (+ 2,11 Prozent auf 27,14 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 46,85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BMW (-8,87 Prozent auf 79,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,39 Prozent auf 53,30 EUR), Daimler Truck (-2,61 Prozent auf 34,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,89 Prozent auf 91,28 EUR) und Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 33,83 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die BMW-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.203.039 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2025 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

