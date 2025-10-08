DAX24.488 +0,4%Est505.628 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,03 -0,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.534 +1,2%Euro1,1628 -0,3%Öl66,16 +0,7%Gold4.038 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
LUS-DAX aktuell

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus

08.10.25 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus | finanzen.net

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
192,00 EUR 4,70 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,49 EUR -0,31 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
80,18 EUR -4,74 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
31,47 EUR 0,22 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
34,37 EUR -1,02 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,90 EUR 0,83 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,25 EUR -0,70 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,87 EUR -0,84 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.938,50 EUR 65,00 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
237,85 EUR 2,50 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
107,55 EUR 2,80 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,12 EUR -2,12 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
27,21 EUR 0,65 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.496,0 PKT 114,0 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,42 Prozent stärker bei 24.483,50 Punkten.

Bei 24.365,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.502,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2025, den Wert von 23.804,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, stand der LUS-DAX bei 24.237,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19.099,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,64 Prozent zu. Bei 24.645,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,96 Prozent auf 108,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1.935,00 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 191,45 EUR), Zalando (+ 2,11 Prozent auf 27,14 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 46,85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BMW (-8,87 Prozent auf 79,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,39 Prozent auf 53,30 EUR), Daimler Truck (-2,61 Prozent auf 34,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,89 Prozent auf 91,28 EUR) und Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 33,83 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die BMW-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.203.039 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2025 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen