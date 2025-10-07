Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,29 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 9,29 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 9,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,31 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 13.142 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 48,06 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,164 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,88 EUR.
Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,819 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant
Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt
Stellantis-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral ausgebaut
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen