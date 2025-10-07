Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,29 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 9,29 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 9,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,31 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 13.142 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 48,06 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,164 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,88 EUR.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,819 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

