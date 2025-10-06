Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 9,16 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,29 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,18 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 328.435 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 50,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Abschläge von 20,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,215 EUR je Stellantis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

