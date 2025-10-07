DAX24.334 -0,2%Est505.614 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.851 -0,7%Euro1,1678 -0,3%Öl65,60 +0,1%Gold3.949 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, Advantest, AppLovin im Fokus
Top News
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Ab 1. November

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

07.10.25 10:03 Uhr
TRATON, Daimler Truck & Co.: US-Importzölle belasten Lkw-Aktien | finanzen.net

Die Kurse der Lkw-Hersteller haben am Dienstag Schwäche gezeigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,22 EUR -0,31 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
26,84 EUR -1,20 EUR -4,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,98 EUR -1,02 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
25,06 EUR -0,05 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund ist nach Aussage von Händlern die Aussicht auf bald wirksam werdende Einfuhrzölle in den USA. Am Vormittag büßten die Aktien des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Herstellers TRATON via XETRA 4,44 Prozent ein auf 26,68 Euro und Daimler Truck verloren 0,84 Prozent auf 35,23 Euro. An der Stockholmer Börse fielen Volvo um 2,68 Prozent auf 268,30 Schwedische Kronen.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend mitgeteilt, dass ab dem 1. November auf die Einfuhr mittelschwerer und schwerer Lkw ein Importzoll von 25 Prozent erhoben werden soll. Details nannte Trump nicht. Ursprünglich sollten die Zölle bereits zum 1. Oktober in Kraft treten.

Die Nachrichtenlage zum wichtigen US-Absatzmarkt sei "herausfordernd", schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies. Er verwies unter anderem auf die von Importzöllen ausgehenden Risiken. Mit Blick auf die Bewertungen in der Branche signalisiere der Kurs des US-Herstellers Paccar eine Bodenbildung. "Nicht aber die der Europäer", fügte der Experte hinzu.

/bek/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks, TRATON Group

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen