Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
Die Kurse der Lkw-Hersteller haben am Dienstag Schwäche gezeigt.
Werte in diesem Artikel
Grund ist nach Aussage von Händlern die Aussicht auf bald wirksam werdende Einfuhrzölle in den USA. Am Vormittag büßten die Aktien des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Herstellers TRATON via XETRA 4,44 Prozent ein auf 26,68 Euro und Daimler Truck verloren 0,84 Prozent auf 35,23 Euro. An der Stockholmer Börse fielen Volvo um 2,68 Prozent auf 268,30 Schwedische Kronen.
US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend mitgeteilt, dass ab dem 1. November auf die Einfuhr mittelschwerer und schwerer Lkw ein Importzoll von 25 Prozent erhoben werden soll. Details nannte Trump nicht. Ursprünglich sollten die Zölle bereits zum 1. Oktober in Kraft treten.
Die Nachrichtenlage zum wichtigen US-Absatzmarkt sei "herausfordernd", schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies. Er verwies unter anderem auf die von Importzöllen ausgehenden Risiken. Mit Blick auf die Bewertungen in der Branche signalisiere der Kurs des US-Herstellers Paccar eine Bodenbildung. "Nicht aber die der Europäer", fügte der Experte hinzu.
