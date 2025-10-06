Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 9,22 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:48 Uhr 2,5 Prozent. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 9,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 227.037 Stellantis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 49,07 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,215 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,88 EUR an.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,815 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

