Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 8,92 EUR zu.

Die Stellantis-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 8,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 8,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.273 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 54,11 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 18,62 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,223 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 EUR an.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,847 EUR fest.

