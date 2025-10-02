Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis steigt am Mittag stark
Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 8,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 7,0 Prozent auf 8,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,53 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 427.327 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 36,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 19,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,223 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 EUR an.
Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,847 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral ausgebaut
Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen