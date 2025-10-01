Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag gesucht

Stellantis im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR.

Die Stellantis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 8,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,88 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 19.480 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 42,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 9,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,88 EUR.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,847 EUR fest.

