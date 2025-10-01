ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Nike auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 85 Dollar
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:41
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|10:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|10:01
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:41
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|09:21
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|10:01
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
