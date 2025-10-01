DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Nike auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 85 Dollar

01.10.25 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
61,27 EUR 2,21 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

