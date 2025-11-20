DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -3,4%Nas22.292 -1,2%Bitcoin75.114 -5,2%Euro1,1534 -0,1%Öl63,45 -0,3%Gold4.066 -0,3%
CTS Eventim bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente

20.11.25 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
75,35 EUR -3,60 EUR -4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--CTS Eventim ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Wie der im MDAX notierte Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter mitteilte, legte der Konzernumsatz um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg überproportional um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 16,1 Prozent von 14,6 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wer­bung

Das Geschäftssegment Live Entertainment setzte im Berichtszeitraum 663 Millionen Euro um und damit 5,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA kletterte um 27 Prozent auf 46,3 Millionen Euro, wodurch sich die bereinigte EBITDA-Marge spürbar auf 7,0 von 5,8 Prozent im Vorjahr verbesserte.

Im Segment Ticketing wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent auf 211 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 8,1 Prozent auf 91 Millionen Euro, und die entsprechende Marge auf 43,1 von 40,7 Prozent.

"Die Entwicklung im dritten Quartal unterstreicht einmal mehr, dass wir nicht nur wachsen, sondern auch nachhaltig Wert schaffen", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg. "Dabei profitieren wir von einer konsequenten Modernisierung unserer technologischen Infrastruktur, von klaren Prozessoptimierungen und den Fortschritten bei der Integration unserer Akquisitionen."

Wer­bung

Im Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern weiterhin mit einem "moderaten" Anstieg bei Umsatz und bereinigten EBITDA im Vorjahresvergleich. Im Jahr 2024 betrug der Umsatz 2,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA 542 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 12:06 ET (17:06 GMT)

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
19:36CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.11.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19:36CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.11.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

