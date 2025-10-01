DAX 24.269 +0,6%ESt50 5.630 +0,9%MSCI World 4.328 +0,1%Top 10 Crypto 16,35 +0,3%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.868 -0,1%Euro 1,1742 +0,1%Öl 65,53 +0,2%Gold 3.866 +0,0%
Nike Aktie

63,52 EUR +0,63 EUR +1,00 %
STU
74,49 USD +4,73 USD +6,78 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 87,71 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nike Hold

08:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
63,52 EUR 0,63 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Hold

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 74,20		 Abst. Kursziel*:
-5,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 74,49		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,03%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

08:46 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
01.10.25 Nike Kaufen DZ BANK
01.10.25 Nike Neutral UBS AG
01.10.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

