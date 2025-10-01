Nike Aktie
Marktkap. 87,71 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Hold
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 74,20
|Abst. Kursziel*:
-5,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 74,49
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,03%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:46
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:46
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|08:46
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets