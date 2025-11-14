DAX 23.705 -0,7%ESt50 5.644 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,87 +1,9%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.804 +0,6%Euro 1,1595 -0,2%Öl 64,64 +0,5%Gold 4.072 -0,2%
Nike Aktie

55,28 EUR +0,05 EUR +0,09 %
STU
64,00 USD -2,05 USD -3,10 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 81,66 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
WKN 866993

ISIN US6541061031
ISIN US6541061031

Symbol NKE
Symbol NKE

JP Morgan Chase & Co.

Nike Overweight

14:16 Uhr
Nike Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
55,28 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Overweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 86,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 64,17		 Abst. Kursziel*:
34,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 64,00		 Abst. Kursziel aktuell:
34,38%
Analyst Name:
Matthew Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

14:16 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nike Inc.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones schwächelt
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus
finanzen.net Nike Aktie News: Nike gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten
MarketWatch Steph Curry likely made $300 million with Under Armour. Can his next move match Roger Federer’s post-Nike success?
Zacks Wall Street Bulls Look Optimistic About Nike (NKE): Should You Buy?
Zacks Nike (NKE) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
MotleyFool Nike: Can the Iconic Brand Overcome Its Recent Struggles?
Benzinga Spotlight on Nike: Analyzing the Surge in Options Activity
Zacks NIKE, Inc. (NKE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Benzinga Why Nike Stock Pushed Higher Wednesday
Zacks Nike (NKE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
Nike Inc. zu myNews hinzufügen