Nike Aktie
Marktkap. 81,66 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 86,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 64,17
|Abst. Kursziel*:
34,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 64,00
|Abst. Kursziel aktuell:
34,38%
|
Analyst Name:
Matthew Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
