Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,88 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 62,88 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 63,21 USD. Bei 62,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 526.567 Nike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,50 USD an.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,65 USD je Aktie.

