Nike Aktie
Marktkap. 87,71 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brooke Roach passte am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen die Schätzungen bis 2028 an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns sei besser ausgefallen und die Signale für das laufende Jahresviertel seien weniger schwach als befürchtet./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:33 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Buy
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 89,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 74,20
|Abst. Kursziel*:
19,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 74,53
|Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
|
Analyst Name:
Brooke Roach
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|12:06
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
