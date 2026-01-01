DAX24.942 +0,3%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +1,3%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1707 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.458 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt auf neue Rekordhochs -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entspannung

Inflation in Deutschland fällt zum Jahresende merklich - Jahresrate unverändert

06.01.26 14:26 Uhr
Trendwende bei den Preisen? HVPI-Inflation ging im Dezember spürbar zurück | finanzen.net

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember weitaus deutlicher als erwartet abgenommen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,0 (November: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,4 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stagnierte auf Monatssicht und stieg auf Jahressicht um 1,8 (2,3) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, sank auf 2,4 (2,7) Prozent. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 0,4 (1,1) Prozent, wobei die Energiepreise um 1,3 (minus 0,1) Prozent sanken. Nahrungsmittel kosteten 0,8 (1,2) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich wie im November um 3,5 Prozent.

Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Schnitt des Jahres 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Wer­bung

Inflationsrate dürfte 2026 über zwei Prozent bleiben

Im neuen Jahr erwarten Ökonomen wenig Entspannung bei den Verbraucherpreisen - auch wenn eine erneute große Teuerungswelle als unwahrscheinlich gilt. Für höhere Preise sorgen vor allem teurere Dienstleistungen, zu denen Autoversicherungen, Pauschalreisen sowie Friseur- und Restaurantbesuche zählen.

Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate 2026 über der Marke von 2 Prozent bleibt. Mit rasant steigenden Preisen wie 2022 und 2023 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine rechnet aber kein Experte. Nach Prognose des ifo-Instituts dürfte die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent in diesem Jahr und bei 2,3 Prozent 2027 liegen.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern. Ihr finanzieller Spielraum schrumpft, Einkommenszuwächse werden von der Inflation aufgezehrt.

Wer­bung

Große Bedeutung für die EZB

Die Inflationsrate in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, hat für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) besondere Bedeutung. Sie peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent für den Euroraum an. Bei einer solchen Teuerung sieht die EZB ihre wichtigste Aufgabe erfüllt, für stabile Preise zu sorgen.

Das Statistische Bundesamt berechnet jeden Monat, wie sich Preise für Verbraucher entwickelt haben. Dazu notieren die Statistiker in Geschäften, was Obst und Gemüse, Schuhe oder Möbel kosten. Wie hoch ist die Wohnungsmiete, was kostet Sprit an der Tankstelle? Tausende Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen werden repräsentativ nach dem stets gleichen Schema erfasst. Ein Teil der Preise wird auch im Internet erhoben.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com, RAGMA IMAGES / Shutterstock.com