Netflix-Aktie höher: Weitere Staffel von 'Emily in Paris' bestätigt
Fans von "Emily in Paris" können sich auf eine weitere Staffel der Erfolgsserie freuen.
"Emily in Paris kehrt mit Staffel 6 zurück!", verkündeten die Streamingplattform Netflix und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram. Ein Clip zeigt Collins, wie sie auf einem Smartphone-Bildschirm erscheint und in Paris eine als Ziffer sechs geformte Kerze auspustet. Diese steckt in einem Croissant auf einem französischen Balkon mit dem Eiffelturm im Hintergrund.
In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im vergangenen Monat erschien, spielt außerdem in Rom. Neben Collins sind auch unter anderem Ashley Park als Emily Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel in der Hit-Serie zu sehen.
Die Serie von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Freude über die Verlängerung der Serie aus.
Im vorbörslichen Dienstagshandel an der NASDAQ zeigt sich die Netflix-Aktie zeitweise 0,31 Prozent höher bei 91,74 US-Dollar.
