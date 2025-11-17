DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,87 +1,9%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.143 -0,2%Euro1,1592 -0,3%Öl64,65 +0,6%Gold4.069 -0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'

17.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
55,04 EUR -0,61 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

