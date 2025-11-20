Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Nike-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 63,49 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 63,49 USD zu. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 63,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 62,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 194.456 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 22,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 84,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,73 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,65 USD je Aktie belaufen.

