Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 62,02 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 62,02 USD ab. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,97 USD ab. Bei 62,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 579.540 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 15,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,50 USD je Nike-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

