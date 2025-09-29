DAX23.753 ±0,0%ESt505.501 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,41 -0,4%Gold3.808 -0,7%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Stellantis

30.09.25 12:06 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 7,89 EUR.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 7,89 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 7,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.262 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 13,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 74,36 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 7,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,223 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,847 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

