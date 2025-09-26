Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 7,79 EUR abwärts.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 7,79 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 7,78 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 2.187 Stück.

Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 87,11 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,79 Prozent.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,223 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 EUR an.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

