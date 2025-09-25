Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,91 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 7,91 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 7,86 EUR. Bei 8,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 144.646 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 45,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,223 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Stellantis einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

