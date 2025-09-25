Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag stärker

Stellantis im Fokus

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,05 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 8,05 EUR. Bei 8,05 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 8,04 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.165 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 44,74 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,88 EUR je Stellantis-Aktie an.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

